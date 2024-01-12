Україна

Денис Кузик розповів про початок першого зимового збору.

Захисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував вихід криворізької команди з відпустки та розповів про плани підготовки перед другою половиною сезону.

"Відпочинку як такого не було. Майже одразу після останньої гри отримали завдання, як працювати у відпустці, як тримати себе у формі, як підготуватись до зборів. Спеціальні завдання, бігова робота. Дуже радий повернутись до команди, роботи. Попереду збори, необхідно як слід підготуватись до другої частини сезону.

В цілому все нормально. У відпустці виконував усі тренерські настанови, тому готовий до зборів, тренувань, важкої роботи. Очікуємо плідних зборів, попереду багато спарингів з хорошими суперниками. Цікаво спробувати свої сили проти команд з інших європейських чемпіонатів", — наводить слова Кузика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас визначився ще із трьома суперниками на зборі.