Україна

Гравець Шахтаря Артем Бондаренко розповів про збори до другої частини сезону в Туреччині.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко запевнив, що збори проходять в позитивній атмосфері.

"Дуже щасливі, поки, один одного бачити. Точно можна сказати, що збори проходять на позитиві, але почалась така, неприємна робота.

Вчора був тест біговий, щоб тренерський штаб побачив, в якому ми стані. Відсьогодні почалась приємна робота — з м'ячами. Тест був, м'яко кажучи, неприємний, але це потрібно було. Ми все розуміємо", — сказав Бондаренко.

Шахтар оголосив про запрошення двох нових тренерів до штабу.