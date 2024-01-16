Німеччина

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про чемпіонські перегони.

В лютому на нас чекає головне протистояння другої частини Бундесліги — Баєр прийматиме Баварію. Наразі між командами 4 очки різниці, але мюнхенці мають гру в запасі. Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що цей поєдинок не поставить крапку в чемпіонських перегонах.

"До гри з Баєром ми хочемо підійти в стані, коли нас відділятиме тільки одна перемога від того, щоб обігнати їх. Нам є що втрачати, у них є перевага. Можливо, нейтральний глядач чекає, що чемпіонський титул виграє інша команда, адже минулого сезону цього не сталося.

Зараз триває справжня гонка за титул. Баєр — неймовірна команда. І не забувайте, наскільки хороший Штутгарт. Лейпциг теж поруч. Боротьба буде йти до самого кінця", — цитує Тухеля Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося про встановлений рекорд Баварії.