Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після спарингу з Минаєм.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Миная (3:1).

Перемогу львів'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Столярчука та Климчука, який оформив дубль, реалізувавши два пенальті. У складі Миная єдиний гол забив Кораблін, також із пенальті.

"Результат наразі не головна наша мета, але ми задоволені тим, як зіграла команда. Хлопці зараз отримують серйозні навантаження й інтенсивно відпрацювали на полі, тримали високий темп. Звісно, як і в кожному поєдинку були певні помилки. Втім загалом хлопці виконали те, про що їм казав тренерський штаб. Нам протистояла хороша команда з новим тренерським штабом, який хоче довести, що вони рухаються у правильному напрямку. Минай ще нав’яже конкуренцію своїм суперникам і жодна команда не зможе просто обіграти закарпатців у матчах УПЛ.

Олексій Сич отримав травму і ми були вимушені поставити Василя Руніча на позицію правого захисника. Я задоволений тим, як він там відіграв. Це не новий досвід для нього, адже Василь раніше кілька матчів вже грав на цій позиції. Наш тренерський штаб хоче, аби футболісти були універсальними та могли грати на кількох позиціях. Відтак я можу лише похвалити Руніча за цю гру. Щодо Сича, то йому робитимуть МРТ. Сподіваюсь, травма буде не серйозною, але, ймовірно, якийсь період підготовки він пропустить.

Вилучення Едсона? Едсон якісно відіграв поєдинок з Минаєм, але йому ще не вистачає фізичних кондицій. Він емоційний футболіст, але потрібно ці емоції контролювати – ми працюємо над цим і продовжимо це робити. Сьогодні була товариська гра, а в чемпіонаті такими діями він може підвести команду.

Ми ще більше залучатимемо молодь до матчів першої команди – це наша філософія. Звісно, попереду в них багато роботи, але наразі вони тішать своєю грою та ставленням до тренувального процесу. Комусь потрібно більше часу для адаптації, комусь менше, але всім цей час необхідний, аби проявити себе у першій команді. Вони ще повинні зрозуміти вимоги тренерського штабу і звикнути до дорослого футболу, адже він значно відрізняється від юнацького.

Рух планує когось підписати взимку? Рух веде перемовини з кількома футболістами. Але вкотре хочу наголосити, що ми хочемо, аби грали наші вихованці і ми робимо ставку саме на них. Я вважаю, що ми маємо довіритись вихованцям Академії, адже якщо ми зараз куплятимемо старших досвідчених гравців, то наша молодь отримає менше часу та можливості проявити себе. Водночас це не штучний процес, адже в першому колі наші молоді футболісти добре грали і демонстрували якісні результати. У нас – наймолодша команда в УПЛ і думаю, що ми обрали правильну стратегію.

Тепер на нас чекають збори у Словенії. Команда готуватиметься згідно плану. Ми маємо в хороших кондиціях підійти до матчів УПЛ. Вся робота на зборах базуватиметься на розвитку наших принципів гри. Після аналізу матчів першого кола чемпіонату було проведено аналіз і визначено, які помилки слід виправити. Хлопцям ще не дуже вистачає досвіду, тож у нас попереду багато роботи. Я задоволений ставленням гравців до роботи і тим, як вони зараз набирають форму. Дякую засновнику клубу Григорію Козловському за якісні умови підготовки. Ми пройшли перший етап зборів, але тепер потрібно мати практику на трав’яних полях. Адже наразі ми готувались саме на штучному газоні", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Після 17 турів Рух набрав 26 очок і посідає шосте місце в УПЛ, а у Миная шість балів і останній, 16 рядок.