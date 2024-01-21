Україна

Дарійо Срна — про трансфер Кевіна.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, чому вибір команди впав саме на Кевіна.

"Ми хотіли бачити Кевіна в нашій команді ще рік тому. Сам футболіст відразу погодився, але Палмейрас не хотів продавати. Рік пройшов — і ми підписали Кевіна.

Це молодий футболіст, який нам потрібен зараз. Він робить велику різницю на полі. Технічно він божевільний, швидкість, дриблінг, завершальна фаза... Ми дуже раді, що він в нас, і що він вже тренується.

Мені сподобалось, як він вписався в команду в перший день. Він одразу став спілкуватись із Судаковим, із воротарями, з іншими футболістами. Також одразу показав свої здібності. Адаптація йому не потрібна. Ви ж знаєте, що раніше була адаптація по півтора-два роки, а тут часу немає – мусимо дуже швидко адаптувати футболіста, якого підписуємо", - сказав Дарійо Срна.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус запропонує Шахтарю за трансфер Георгія Судакова близько10-15 мільйонів євро.