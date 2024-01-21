Спортивний директор ФК Шахтар Дарійо Срна розповів, що треба робити задля прогресу українського футболу.
ФОТО: ФК ШАХТАР
21 січня 2024, 15:20
Нещодавно Шахтар підписав Кевіна, права на якого раніше належали бразильському гранду Палмейрас. Спортивний директор клубу Дарійо Срна вважає, що цей трансфер піде на користь не тільки "гірникам", а й усьому українському футболу.
"Дуже подобається, як ми почали збори. Ми змогли зробити так, що деякі футболісти підуть в оренду, когось намагатимемося продати, декого придбаємо. Хочемо зробити дуже сильний Шахтар. Коли ми кілька разів зустрічалися з президентом рік тому, пів року тому, то в нас усе було дуже просто – ми знаємо, чого хочемо.
Ми хочемо побудувати найсильніший Шахтар. І ми на правильному шляху. Те, що в нас є Кевін, – це доказ того, що ми хочемо побудувати найсильніший Шахтар і хочемо підвищувати рівень українського футболу.
Цей рівень дуже сильно впав, адже сьогодні ми перебуваємо у складній ситуації, проте не можемо допустити, щоб у майбутньому український вболівальник не чув гімн Ліги чемпіонів. Тому стараємося зробити все, аби кожен уболівальник, кожен військовий, який сьогодні захищає нашу країну, був щасливим, коли грає Шахтар. Коли Шахтар грає у свій красивий атакувальний футбол.
Які плануються трансфери? Цього ми не розкриватимемо, але інвестуватимемо. Інвестуватимемо для того, щоб підіймати український футбол та сам Шахтар. Інвестують і всі інші клуби, за що їм величезна подяка, – і Олександрії, і Дніпру-1, і пану Буткевичу та Поліссю, і Динамо (Київ), і Зорі, і пану Козловському, який будує дуже серйозну команду.
Ми разом можемо зробити те, що нам потрібно: сильний український чемпіонат, з якого вийдуть дуже великі таланти. Якщо сьогодні дивитися на збірну України, то всі її футболісти грають у таких провідних клубах, як Арсенал, Евертон, Жирона, Бенфіка, Челсі. Вони всі пройшли через український чемпіонат, і ми потребуємо сильного чемпіонату, сильної УПЛ. Тому я вдячний усім, хто вкладає душу й серце, гроші та час у розвиток України, у розвиток українського футболу", — сказав Срна.
Раніше стало відомо, що Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії донецького клубу.