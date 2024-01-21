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Спортивний директор ФК Шахтар Дарійо Срна розповів, що треба робити задля прогресу українського футболу.

Нещодавно Шахтар підписав Кевіна, права на якого раніше належали бразильському гранду Палмейрас. Спортивний директор клубу Дарійо Срна вважає, що цей трансфер піде на користь не тільки "гірникам", а й усьому українському футболу.

"Дуже подобається, як ми почали збори. Ми змогли зробити так, що деякі футболісти підуть в оренду, когось намагатимемося продати, декого придбаємо. Хочемо зробити дуже сильний Шахтар. Коли ми кілька разів зустрічалися з президентом рік тому, пів року тому, то в нас усе було дуже просто – ми знаємо, чого хочемо.

Ми хочемо побудувати найсильніший Шахтар. І ми на правильному шляху. Те, що в нас є Кевін, – це доказ того, що ми хочемо побудувати найсильніший Шахтар і хочемо підвищувати рівень українського футболу.

Цей рівень дуже сильно впав, адже сьогодні ми перебуваємо у складній ситуації, проте не можемо допустити, щоб у майбутньому український вболівальник не чув гімн Ліги чемпіонів. Тому стараємося зробити все, аби кожен уболівальник, кожен військовий, який сьогодні захищає нашу країну, був щасливим, коли грає Шахтар. Коли Шахтар грає у свій красивий атакувальний футбол.



Які плануються трансфери? Цього ми не розкриватимемо, але інвестуватимемо. Інвестуватимемо для того, щоб підіймати український футбол та сам Шахтар. Інвестують і всі інші клуби, за що їм величезна подяка, – і Олександрії, і Дніпру-1, і пану Буткевичу та Поліссю, і Динамо (Київ), і Зорі, і пану Козловському, який будує дуже серйозну команду.

Ми разом можемо зробити те, що нам потрібно: сильний український чемпіонат, з якого вийдуть дуже великі таланти. Якщо сьогодні дивитися на збірну України, то всі її футболісти грають у таких провідних клубах, як Арсенал, Евертон, Жирона, Бенфіка, Челсі. Вони всі пройшли через український чемпіонат, і ми потребуємо сильного чемпіонату, сильної УПЛ. Тому я вдячний усім, хто вкладає душу й серце, гроші та час у розвиток України, у розвиток українського футболу", — сказав Срна.

Раніше стало відомо, що Кевін увійшов до топ-10 найдорожчих придбань в історії донецького клубу.