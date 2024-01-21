Україна

Лідер "гірників" Тарас Степаненко оновив свою угоду з Шахтарем та дав свій коментар з цього приводу.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про продовження контракту, функцію в команді та цілі на майбутнє.

"Дуже щасливий залишитися вдома, грати та представляти честь такого великого клубу, як Шахтар, тому тільки теплі відчуття. Мене підтримала родина, друзі, тому я дуже щасливий. Буду наполегливо працювати й доводити, що це заслужено, а не просто так.



Довго не думав, але тривалий час розмовляв з родиною, яка живе за кордоном, а мені тяжко в розлуці. Ми обговорювали, що, якщо я залишусь, вони повинні розуміти, що житимуть за кордоном, а я – в Україні. Доведеться терпіти, працювати, і лише тоді, коли в Україні настане мир, ми будемо разом. Тільки за цієї причини я вагався із підписанням контракту.



Останні два контракти дуже емоційні, адже був період, коли я думав, що взагалі завершу з футболом через травми. Коли проходиш через тяжкі випробування, опиняєшся на новому рівні, стараєшся грати і показуєш максимум, це винагороджується тим, що клуб пропонує новий контракт. Я щасливий залишитись вдома і хочу подякувати президенту, керівництву, тренерському штабу та родині – вони всі мене підтримали. Буду із Шахтарем до кінця.



Я один із найдосвідченіших футболістів клубу, тому, вважаю, завдяки своєму досвіду маю допомагати молодим гравцям і тримати відповідний рівень, щоб команда грала та здобувала гарні результати. Також повинен допомагати тренеру переносити ті завдання й принципи, які він використовує в побудові грі, для досягнення результатів.



Шахтар навчив завжди перемагати, ставити найбільш принципові й високі цілі, тому – виграти все у внутрішньому чемпіонаті. Мені подобається, як прогресує команда. Працюємо над тим, щоб перемогти у єврокубку", - сказав гравець.

Нагадаємо, нещодавно "гірники" оголосили про відхід одного з півзахисників до Партизана.