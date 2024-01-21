Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.
Марокко - ДР Конго, Getty Images
21 січня 2024, 18:39
У матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Марокко не змогла обіграти ДР Конго. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Марокканці відкрили рахунок на шостій хвилині зусиллями Ашрафа Хакімі після передачі Хакіма Зієша.
Наприкінці першого тайму Конго заробив пенальті, але з одинадцятиметрової позначки не зміг забити Седрік Бакамбу.
Проте на 76 хвилині команда Себастьяна Дезабра зрівняла цифри на табло, а автором голу став Сілас.
Після двох турів Марокко набрало чотири очки, а Конго – два.
Марокко — ДР Конго 1:1
Голи: Хакімі, 6 — Сілас, 76.