Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.

У матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Марокко не змогла обіграти ДР Конго. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Марокканці відкрили рахунок на шостій хвилині зусиллями Ашрафа Хакімі після передачі Хакіма Зієша.

Наприкінці першого тайму Конго заробив пенальті, але з одинадцятиметрової позначки не зміг забити Седрік Бакамбу.

Проте на 76 хвилині команда Себастьяна Дезабра зрівняла цифри на табло, а автором голу став Сілас.

Після двох турів Марокко набрало чотири очки, а Конго – два.

Марокко — ДР Конго 1:1

Голи: Хакімі, 6 — Сілас, 76.