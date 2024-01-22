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Трансфер гравця до топ-чемпіонату може відбутися вже цієї зими.

Андрій Воробей прокоментував можливий трансфер Георгія Судакова до одного із відомих європейських клубів - повідомляє ресурс Спорт Експрес.

"Така політика клубу. Якщо Шахтар вважає, що зможе продати Судакова дорожче, то, значить, це правильне рішення. Може, агенти щось знають, чого не знаємо ми.

З іншого боку, 40 мільйонів на дорозі не валяються – це не маленькі гроші. Якщо брати з боку гравця, то Судакову треба прогресувати і йти в сильніший чемпіонат. Час покаже, яке це було рішення – правильне чи ні.

Гравця потрібно продавати на піку його слави, тим більше після Ліги чемпіонів, де Судаков провів непогані матчі. Незрозуміло, який він матиме вигляд навесні.

Чи не зіграє кейс Мудрика злий жарт із Судаковим, що клуби боятимуться платити такі гроші за українців? Думаю, ні. Челсі сам бачив, кого бере. Мудрика їм же не привезли в закритій валізі, вони його вели.

Якщо Судаков буде потрібен Наполі або іншому клубу, буде підходити під їхню схему, то вони не тільки 40 мільйонів, а й 50 вивалять.

Хто мені більше імпонує: Мудрик чи Судаков? Це два талановиті гравці, але вони різні. Жора виконує великий обсяг роботи, він технічний і з поставленим ударом, а в Михайла шалена швидкість. Я б з обома зігрався. Мудрик просто потрапив не у свою команду. Можливо, з часом він заграє в «Челсі».

Який клуб може заплатити за нього 40 мільйонів євро? Напевно, тільки клуби АПЛ. Там крутяться хороші гроші. Я не беру Саудівську Аравію, тому що Судаков навряд чи туди захоче йти, хоча чемпіонат розвивається.

40 мільйонів – це дуже хороші гроші. Він приблизно так і коштує. За таку суму можна було б і продати, але це вирішувати Шахтарю.

Я думаю, між Шахтарем і Судаковим була розмова, і вони все вирішили. Головне, щоб Судаков не зарозумівся і не уявив себе великим через те, що за ним уся Європа бігає і пропонує шалені гроші. Таке може бути. Він повинен розуміти, що його кар’єра тільки починається і йому потрібно постійно доводити, щоб Шахтар продав його за хороші гроші в топклуб".

Лейпциг також цікавиться можливістю придбання Георгія Судакова, але пропонує менші гроші.