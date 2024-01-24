Україна

Денис Попов розповів про перші дні збору в Туреччині.

Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував старт навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

"Перші дні зборів пройшли під навантаженнями, в інтенсивному режимі. Але це початок зборів – в принципі, все як завжди.

В нас однаковий разом із командою – що дають, те й їмо. Нічого особливого. Калорії не рахую – кожен обирає для себе те, що йому подобається їсти. М'ясо, овочі, трохи вуглеводів – макарони, паста – і більше нічого. Я також п'ю вітамінні коктейлі, мінерали – стараюся, щоб усе було правильно.

Наскільки важливий сон під час зборів? Це потрібно у лікарів запитати. Звісно, потрібно відновлюватися та дотримуватися розпорядку команди. В принципі, я стандартно засинаю близько 23 та просинаюся десь о 8.

Тренування важливі, оскільки в нас була тривала відпустка, потрібно набрати фізичні кондиції, згадати м'яч. Звісно, хочеться зіграти спаринги, суперники в нас хороші, тож зможемо якісно підготуватися до продовження сезону та вийти на свою пікову форму.

Тренувальний процес потихеньку змінюється, але на тренувальних зборах перші дні чи навіть тиждень – це завжди бігова робота, набрати фізичні кондиції. Уже в контрольних матчах подивимося, напевно, будемо награвати різні комбінації.

Які поради дає Сергій Федоров? Ми з ним давно знайомі, працювали разом і в юнацькій, і в молодіжній командах. Зі своєї сторони, маючи великий досвід, він багато підказує нам. Але це лише початок, подивимося, як воно буде в подальшому. Упевнений, для нас, захисників, це буде лише плюсом", — наводить слова Попова прес-служба клубу.

Раніше Володимир Бражко поділився враженнями від початку підготовчих зборів команди в Туреччині.