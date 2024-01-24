Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 24 січня 2024 року, 10:00.

У стартовому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині Оболонь поступилася представнику Косово — Малішева (0:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 85 хвилині зі стандарного положення та грубої помилки воротаря "пивоварів", після чого за три хвилини косовська команда подвоїла перевагу в рахунку.

Наступний поєдинок на турецькому зборі Оболонь проведе завтра, 25 січня об 11:00 за київским часом проти клубу Дукаджині з Косово.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Оболонь — Малішева:

Оболонь — Малішева 0:2

Голи: Хазроллай, 85, Моріна, 88.

Оболонь: Федорівський (Рибка, 46), Осман (Прокопенко, 46), Приймак (Карась, 46), Дубко (Вовкун, 46), Нагієв (Грисьо, 46), Суханов (Груша, 46), Мороз (Запорожець, 46), Черненко (Косовський, 46), Слободян (Краснопір, 46), Мединський (Чернов, 46), Тарануха (Вишневський, 46).