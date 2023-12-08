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Олександр Шовковський поділився своїми думками про молодих виконавців "біло-синіх".

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (4:2), а також розповів про майбутнє молодих виконавців "біло-синіх".

"Думаю, для уболівальників чудово, коли у матчі багато забитих м’ячів, саме за це футбол і люблять. Кожна команда ставить перед собою свої завдання, перемога – це, звичайно, приємно, але якість гри теж має велике значення для нас. Скажу чесно, перемогою задоволений, а от якістю не дуже, бо зробили багато помилок. Мали доводити гру до кінця спокійніше.

Діалло, Царенко, Волошин — майбутнє Динамо? Вони мають прогресувати, а чи стануть вони майбутнім «Динамо» чи якось іншого клубу, залежить від них, від їхнього сприйняття футболу, від того, як вони реалізовуватимуть та втілюватимуть у матчах тих вимог, які ставить перед ними і керівництво клубу, і тренерський штаб. Одне з завдань, які стоять перед командою, — це, безумовно, результат, а саме, чемпіонство, і виховування нових, молодих гравців, щоб вони грали на найвищому рівні.

З Бущаном все нормально, у нас бойова команда, кожен готовий вийти на поле і грати. Ми дали можливість провести цю гру Нещерету, бо він чудово працює у тренувальному процесі, до нього питань немає.

А щодо пропущених м’ячів, ми розбираємо кожну гру, і, безумовно, будемо розбирати цей матч та вкажемо на помилки, які були допущені, а також підкреслимо хороші моменти. Забиті м’ячі – це результат якісних дій команди в атаці, а пропущені – помилок в обороні.

У нас є довіра до кожного гравця команди, і ми при нагоді випускаємо тих чи інших гравців як в основному складі, так і на заміну", - наводить слова Шовковського FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.