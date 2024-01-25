Україна

Сформувалось керівництво УАФ.

Сьогодні, 25 січня, відбувся XXVI Конгрес Української асоціації футболу, на якому вибрали президента Асоціації. Ним став Андрій Шевченко. Також обрано першого віцепрезидента і двох віцепрезидентів УАФ.

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук – юрист та адвокат Андрій Шевченка. За нього проголосували 93 делегати, 1 – не голосував.

Новими віцепрезидентами стали головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та Голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко. Делегати проголосували: 93 – за, 1 – не голосував.