Северная Америка

Вітаємо рішучий крок американських партнерів.

Незважаючи на санкції через агресію проти України та відсторонення команд від світових змагань на різних рівнях, криваві гроші країни-терориста продовжують атакувати світовий футбол.

Хтось при цьому безсоромно на них спокушається, а хтось — чинить опір, як це напередодні зробила американська футбольна ліга МЛС.

За повідомлення місцевих ЗМІ, "червоно-білий" колектив із головного міста на болотах звернувся до Далласу з пропозицією придбати колумбійського центрального нападника Хесуса Феррейру.

За 23-річного гравця давали дуже великі гроші — 11,93 млн євро, за умов оцінки на Transfermarkt у 9 млн євро та контракту, що має завершитись наприкінці 2015 року.

Перемовини в підсумку дійшли до того етапу, коли гравець хотів звернутись до болотного клубу за узгодженням особистого контракту, але натомість отримав повідомлення від керівників МЛС.

Далласу та Феррейрі було повідомлено про ризики від потенційних зв’язків із представниками окупантів і можливі санкції, після чого перемовини незбагненним чином завершились без результату.

Нагадаємо, що через особливості структури футболу в США, усі документи та трансфери проходять перевірку та узгодження департаментами МЛС, яке має право відхилити будь-яку пропозицію.

Жодних коментарів сторони після того не надавали.

Минулого сезону Феррейра за 34 матчі забив 14 голів та віддав сім гольових передач.