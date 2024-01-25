Україна

Перші слова новообраного президента УАФ Андрія Шевченка.

Новий президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував рішення конгресу обрати його на цю посаду.

"Я вдячний, дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах – повномасштабна війна.

Ми все повинні зробити для цього – підготувати національну збірну, олімпійську збірну, футзал, жіночий футбол. Це все важливі напрямки.

Важливо бути прозорими. Буде аудит. Команда готова працювати", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, також обрано віцепрезидентів УАФ та членів виконкому.