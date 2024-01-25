Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 січня 2024 року, 11:00.

У своєму другому матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині столична Оболонь розгромила косовський Дукаджині (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 38 хвилині зусиллями Грисьо, а через шість хвилин Вишневський подвоїв перевагу "пивоварів".

У другому таймі у складі київської команди відзначилися Тарануха та Суханов, на що косовари відповіли влучним ударом Шабані, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Оболонь — Дукаджині:

Оболонь – Дукаджині (Косово) 4:1

Голи: Грисьо, 38, Вишневський, 44, Тарануха, 67, Суханов, 83 – Шабані, 50 (з пенальті).

Оболонь: Кичак (Федорівський 46, Рибка 63), Прокопенко (Осман 46), Карась (Приймак 46), Вовкун (Дубко 46), Грисьо (Нагієв 46), Груша (Суханов 46), Запорожець (Мороз 46), Косовський (Черненко 46), Краснопір (Слободян 46), Чернов (Мединський 46), Вишневський (Тарануха 46).