Україна

Хавбек оцінив зізнання від вболівальників.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував здобуття нагороди найкращому гравцю команди за підсумками 2023 року.

"Дуже приємно отримувати такі призи. Дякую вболівальникам і, звичайно, всій команді: гравцям, тренерському штабу, керівникам. Буду працювати, щоб надалі усіх радувати своєю грою.

Якщо брати другу частину минулого чемпіонату, звісно, хотілося стати чемпіонами. Але друге місце теж є непоганим. Потім ми, можна сказати, не дуже гарно виступили у єврокубках – бажали зовсім іншого, прагнули грати у груповому етапі.

У чемпіонаті цього сезону в нас спочатку був спад, а потім набрали ходу. І зараз готуємось до другої частини чемпіонату. Для стовідсоткової готовності потрібно десь 2,5-3 тижні. І буду почуватися нормально.

Які очікування від нового року? Треба готуватися – попереду ще цілий місяць для цього. Будемо відпрацьовувати і тактику, і різні взаємодії на полі. Попрацюємо та побачимо, як вийде втілити задуми у життя. Звичайно, хочеться грати за збірну та показувати свій найкращий футбол.

Бігова робота не дуже подобається футболістам: зранку на піску. Вільйович каже, що пісок буде кожного дня. Така робота, дійсно, не найбільш приємна, але є потрібною, щоб набрати оптимальні кондиції.

В нас дійсно хороші суперники на зборах. Але найголовнішою є наша мета – набрати кондиції, відпрацювати тактику. Розуміємо, що під час першої частини зборів буде важкувато, адже гратимемо під великими навантаженнями. А у другій частині зборів будемо вже готуватися до поновлення чемпіонату та підходити до матчів в більш оптимальній формі.

Можливе повернення вболівальників на трибуни? Звичайно, вболівальників бракує. Хочеться грати з ними. Але ми розуміємо, яка ситуація – в країні триває війна. Якщо дозволять хоч якусь маленьку частину трибун заповнити вболівальниками, це буде дуже приємно для футболістів", - наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Нова-Ігуасу орендував Білла у Дніпра-1.