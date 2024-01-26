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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Лехом.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти польського Леха (3:1).

"Гарне запитання та ідея дати оцінку грі. Загалом я дуже задоволений тим, що ми показали, за винятком хіба що перших п’яти хвилин, коли ми діяли надто необачно й припустилися певних тактичних помилок. Однак ми старанно працювали, були організованими і не пропустили жодного гола в першому таймі. Тому, вважаю, ми діяли чудово: двічі забили, створили ще кілька моментів і грали з високою інтенсивністю з м’ячем та без нього. Це було метою зустрічі, тому я задоволений. У другому таймі була така сама енергія, гарна організація, ми створили кілька нагод. Суперник відзначився з пенальті – у цьому моменті ми були необачними, проте загалом я дуже задоволений. Тож цього вечора дав би своїй команді оцінку 7,5.

Як я казав після першого матчу, у спарингу головне – ігрові кондиції, ще я хотів бачити багато аспектів у володінні м’ячем, над якими ми працювали. Я побачив чимало таких моментів у цьому поєдинку, і це добре. Звісно, не все ідеально, адже ми старанно тренуємося, досі є важкість у ногах, однак енергія та настрій команди – це те, що я хочу бачити. І коли ти випереджаєш суперника в роботі, то є шанс переграти його.

Чому ви вирішили змінити стартовий склад? Бо хочу віднайти найкращі, оптимальні комбінації. Я хочу бачити, як інші футболісти взаємодіють один з одним. Завжди шукаю такі пари гравців, які краще працюють один з одним, і вивчаю, як мені використати ці якості. Іноді доводиться змінювати склад, аби залучити інших виконавців. Період підготовки досі триває, мені хотілося побачити в грі інших футболістів.

Завтра на нас також чекає тренування – продовжуємо багато працювати. Далі знов товариський матч, де ми гратимемо за цією самою схемою трохи довше, аби всі мали практику. Удосконалюємо фізичну форму та ігрові кондиції і розробляємо план гри", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Лех.