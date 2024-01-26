Україна

Харків'яни майже не мали шансів у протистоянні.

У рамках збору в Іспанії відбувся перший контрольний поєдинок Металіста 1925. Протистояв харків'янам австрійський Вольфсберг.

Австрійці встигли відкрити рахунок у першому таймі матчу завдяки голу Яшича. По перерві Балло подвоїв їхню перевагу, а Забітцер довів рахунок до розгромного. Український колектив відповів лише результативним ударом Борячука, який стався ближче до завершення поєдинку.

Вольфсберг — Металіст 1925 3:1

Голи: Яшич, 43, Балло, 51, Забітцер, 73 — Борячук, 87

Металіст 1925 (1-й тайм): Мозіль — Безуглий, Обінайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, ГНП, Арі Моура, Овусу, Дмитренко

Металіст 1925 (2-й тайм): Потімков — Жичиков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачіберадзе, Юрченко, Панченко, ГНП, Борячук, Юсов

*ГНП — гравець на перегляді

Нагадаємо, наступний матч харків'ян відбудеться у неділю, 28 січня. Їхним суперником буде польський П'яст.