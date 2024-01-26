Харків'яни майже не мали шансів у протистоянні.
Вольфсберг - Металіст 1925, фото харків'ян
26 січня 2024, 19:49
У рамках збору в Іспанії відбувся перший контрольний поєдинок Металіста 1925. Протистояв харків'янам австрійський Вольфсберг.
Австрійці встигли відкрити рахунок у першому таймі матчу завдяки голу Яшича. По перерві Балло подвоїв їхню перевагу, а Забітцер довів рахунок до розгромного. Український колектив відповів лише результативним ударом Борячука, який стався ближче до завершення поєдинку.
Вольфсберг — Металіст 1925 3:1
Голи: Яшич, 43, Балло, 51, Забітцер, 73 — Борячук, 87
Металіст 1925 (1-й тайм): Мозіль — Безуглий, Обінайя, Курило, Фарина, Габелок, Русин, ГНП, Арі Моура, Овусу, Дмитренко
Металіст 1925 (2-й тайм): Потімков — Жичиков, Ткачук, Червак, Бичек, Вачіберадзе, Юрченко, Панченко, ГНП, Борячук, Юсов
*ГНП — гравець на перегляді
Нагадаємо, наступний матч харків'ян відбудеться у неділю, 28 січня. Їхним суперником буде польський П'яст.