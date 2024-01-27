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Тренер "гірників" розповів про роботу воротарського відділу клубу.

Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував роботу воротарського відділу, який нещодавно посилився голландським фахівцем Раймондом ван дер Гоувом.

"В нас новий представник, мій колега. Раймонд дуже досвідчений тренер та воротар з дуже непоганою кар’єрою. Я ще був дитиною і дивився його матчі, тоді Манчестер Юнайтед являли собою золоте покоління, тому дуже приємно, що така постать з'явилась в нашій команді.

У нас все однаково, ми домовляємося, хто що робить і пропонує. Також дискутуємо і приходимо до одного цілого, а після цього проводимо чудові тренування.

Я спершу бачу людяність і інші риси, які є в нього. Це дуже відкрита та чудова людина, котра посміхається, підтримує. Для мене це одні з найперших рис, на які я звертаю увагу. Мені сподобалася ця людина і ми дуже швидко знайшли діалог та почали з першого дня розуміти, що ми хочемо і як ми хочемо. Ми підтримуємо один одного і йдемо вперед.

Це досвідчена та велика постать для мене, я поважаю кожного голкіпера та тренера голкіперів, тому для мене це якась велич. Тим паче, в нього вже багато досвіду тренерства, він має багато дипломів та власних курсів. Так, там різниться специфіка, бо це все ж таки нідерландська школа і там трошки по-іншому. Для мене це тільки розвиток, я завжди беру щось у когось, тим паче, що це нова школа. До цього я працював з Денісом Гентенааром, але то був невеликий період. Тут я намагаюся брати максимум того, що він мені пропонує. І також я йому розповідаю своє бачення, він цілком підтримує і ми діємо як одне ціле.

Які відмінності між українською школою та нідерландською? Я працював з багатьма тренерами, серед яких були іспанці, португальці, італійці і наша українська школа. І десь ти завжди береш найкраще. Особисто я помічаю цю специфіку підходу, специфіку техніки. Таких дрібниць є дуже багато.

Чотири голкіпери у команді? Це вимоги головного тренера. Він як прийшов у команду, то сказав, що йому потрібна певна кількість гравців та чотири голкіпери. Ми зрозуміли завдання і працюємо над цим.

Ми рухаємось уперед, у нас великі амбіції. Ви бачите, що клуб ставить найвищі цілі і ми, як тренерський штаб, повинні підходити під ці цілі. Тому ми працюємо 24 години кожен день", - наводить слова Пятова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав контракт із півзахисником Марлоном Гомешем.