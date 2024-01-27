Тренер "гірників" розповів про роботу воротарського відділу клубу.
Андрій Пятов, ФК Шахтар
27 січня 2024, 15:15
Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував роботу воротарського відділу, який нещодавно посилився голландським фахівцем Раймондом ван дер Гоувом.
"В нас новий представник, мій колега. Раймонд дуже досвідчений тренер та воротар з дуже непоганою кар’єрою. Я ще був дитиною і дивився його матчі, тоді Манчестер Юнайтед являли собою золоте покоління, тому дуже приємно, що така постать з'явилась в нашій команді.
У нас все однаково, ми домовляємося, хто що робить і пропонує. Також дискутуємо і приходимо до одного цілого, а після цього проводимо чудові тренування.
Я спершу бачу людяність і інші риси, які є в нього. Це дуже відкрита та чудова людина, котра посміхається, підтримує. Для мене це одні з найперших рис, на які я звертаю увагу. Мені сподобалася ця людина і ми дуже швидко знайшли діалог та почали з першого дня розуміти, що ми хочемо і як ми хочемо. Ми підтримуємо один одного і йдемо вперед.
Це досвідчена та велика постать для мене, я поважаю кожного голкіпера та тренера голкіперів, тому для мене це якась велич. Тим паче, в нього вже багато досвіду тренерства, він має багато дипломів та власних курсів. Так, там різниться специфіка, бо це все ж таки нідерландська школа і там трошки по-іншому. Для мене це тільки розвиток, я завжди беру щось у когось, тим паче, що це нова школа. До цього я працював з Денісом Гентенааром, але то був невеликий період. Тут я намагаюся брати максимум того, що він мені пропонує. І також я йому розповідаю своє бачення, він цілком підтримує і ми діємо як одне ціле.
Які відмінності між українською школою та нідерландською? Я працював з багатьма тренерами, серед яких були іспанці, португальці, італійці і наша українська школа. І десь ти завжди береш найкраще. Особисто я помічаю цю специфіку підходу, специфіку техніки. Таких дрібниць є дуже багато.
Чотири голкіпери у команді? Це вимоги головного тренера. Він як прийшов у команду, то сказав, що йому потрібна певна кількість гравців та чотири голкіпери. Ми зрозуміли завдання і працюємо над цим.
Ми рухаємось уперед, у нас великі амбіції. Ви бачите, що клуб ставить найвищі цілі і ми, як тренерський штаб, повинні підходити під ці цілі. Тому ми працюємо 24 години кожен день", - наводить слова Пятова прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав контракт із півзахисником Марлоном Гомешем.