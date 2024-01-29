Україна

Сербський фахівець розповів про підготовку закарпатської команди.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував перемогу в спарингу проти Руху-2 (6:0), а також розповів про підготовку команди до другої половини сезону.

"Звичайно приємно, коли команда забиває шість м’ячів та перемагає з таким впевненим рахунком. Тому, я задоволений діями підопічних та задоволений, що спробував нову тактичну схему. Наразі ми ще знаходимось у пошуках оптимального складу, даємо усім гравцям шанс проявити себе. Всі, хто знаходяться в команді мають грати на зборах. Ну і будемо ще експериментувати з схемами.

Гра у два нападники у матчах УПЛ? Насправді нас ситуація змусила грати проти Руха у два нападники. Річ у тім, що декілька гравців випали через хворобу, була висока температура, тому довелось обрати таку схему. Але вийшло непогано. Хтозна, можливо у майбутньому ми будемо так діяти й у матчах чемпіонату України. Зарано робити прогнози.

Все, що ми вимагали від футболістів перед матчем – вони виконали. Хочеться, щоб команда грала в атакувальний футбол, високо пресингувала, швидко повертала м’яч. Спробувати такий футбол раніше у нас не було можливості. Я прийняв команду наприкінці першої частини сезону, далі були перенесення матчів. А під першого зимового спарингу не хотів змушувати команду грати у такий енергозатратний футбол. На той час команда до цього ще не була готова. А ось в суботу вже зіграли так, як хочемо.

Повторюсь – хочеться, щоб команда пресингувала, але все буде залежати від нашого складу та суперника, звісно.

У нас наразі не так і багато нових гравців. Але тими, кого вже підписали – задоволений. Далі плануємо частіше грати – кожні три дні. Наступний контрольний матч проведемо у середу проти Хуста.

Повернення в команду Дмитра Нємчанінова та Олександра Бандури? Це у першу чергу їх рішення – вони хотіли повернутись в Минай, ми прийняли їх. Вважаю, що для всіх сторін це позитивний момент. Нємчанінов та Бандура – гарні футболісти, досвідчені", - наводить слова Любеновича прес-служба клубу.

Після 15 ігор Минай набрав лише шість очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.