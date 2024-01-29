Бразильський форвард поділився своїми думками після переїзду до України.
Італо Магната, скріншот
29 січня 2024, 22:28
Нападник ЛНЗ Італо Магната прокоментував свій перехід до черкаського клубу.
"Все дуже нове для мене. Нова країна, нова мова, нові звичаї, новий клімат. Це зовсім інше. Дуже зацікавлений та щасливий з цим новим викликом. Моя мета – мати довгу кар’єру в Європі та прямувати до своїх мрій, які є сьогодні.
У дитинстві надихався своїм татом – завжди особливою постаттю в моєму житті. Коли народився, він дуже любив футбол. Від маленького я був з м’ячем. Дякуючи богу, продовжую реалізовувати свої мрії та мрії тата. Будую кар’єру та роблю внесок у сім’ю.
В Бразилії футболісти формуються на пляжах та фавелах? Так, це правда. Футбол у Бразилії пов’язаний з пляжами та фавелами. Це нормально. Багато талантів перебувають в умовах, де важко мати багато можливостей. Бразилія – велике джерело великих гравців, які мають потенціал стати топовими футболістами в майбутньому.
Український чемпіонат? Знаю, що він був на паузі, є такі великі команди, як Динамо та Шахтар. Моя мета – допомогти ЛНЗ в сезоні, забиваючи голи та здійснюючи асисти, щоб наприкінці змагань всі були щасливі.
Знаю гравців у Шахтарі, зокрема мого друга – Невертона. Також знаю інших бразильців. Зараз найбільше спілкуюся з Невертоном, який дуже щасливий в Шахтарі. Впевнений, зможу зробити свій внесок в Україні в ЛНЗ так само, як і Невертон в Шахтарі.
Об’єктивно, мої цілі – допомагати ЛНЗ. Це новий етап у моєму житті. Прагну робити все правильно, працюючи для досягнення нових цілей", — сказав Італо в інтерв'ю клубній прес-службі.
Раніше ЛНЗ оголосив про підписання ізраїльського півзахисника.