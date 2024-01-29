Україна

Бразильський форвард поділився своїми думками після переїзду до України.

Нападник ЛНЗ Італо Магната прокоментував свій перехід до черкаського клубу.

"Все дуже нове для мене. Нова країна, нова мова, нові звичаї, новий клімат. Це зовсім інше. Дуже зацікавлений та щасливий з цим новим викликом. Моя мета – мати довгу кар’єру в Європі та прямувати до своїх мрій, які є сьогодні.

У дитинстві надихався своїм татом – завжди особливою постаттю в моєму житті. Коли народився, він дуже любив футбол. Від маленького я був з м’ячем. Дякуючи богу, продовжую реалізовувати свої мрії та мрії тата. Будую кар’єру та роблю внесок у сім’ю.

В Бразилії футболісти формуються на пляжах та фавелах? Так, це правда. Футбол у Бразилії пов’язаний з пляжами та фавелами. Це нормально. Багато талантів перебувають в умовах, де важко мати багато можливостей. Бразилія – велике джерело великих гравців, які мають потенціал стати топовими футболістами в майбутньому.

Український чемпіонат? Знаю, що він був на паузі, є такі великі команди, як Динамо та Шахтар. Моя мета – допомогти ЛНЗ в сезоні, забиваючи голи та здійснюючи асисти, щоб наприкінці змагань всі були щасливі.

Знаю гравців у Шахтарі, зокрема мого друга – Невертона. Також знаю інших бразильців. Зараз найбільше спілкуюся з Невертоном, який дуже щасливий в Шахтарі. Впевнений, зможу зробити свій внесок в Україні в ЛНЗ так само, як і Невертон в Шахтарі.

Об’єктивно, мої цілі – допомагати ЛНЗ. Це новий етап у моєму житті. Прагну робити все правильно, працюючи для досягнення нових цілей", — сказав Італо в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання ізраїльського півзахисника.