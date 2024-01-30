Україна

Черговий спаринг для "пивоварів" на зборах у Туреччині.

Сьогодні, 30 січня, столична Оболонь проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Валерія Іващенка буде словацький клуб Земплін Міхаловце, який посідає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату своєї країни.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 10:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Оболонь — Земплін:

До цього Оболонь поступилася Малишеві (0:2), обіграла Дукаджині (4:1), програла Баніку Остраві (1:3) та Градецу Кралове (0:2).