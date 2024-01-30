Для команди Юрія Максимова це буде другий спаринг на зборах.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
30 січня 2024, 13:25
Сьогодні, 30 січня, Дніпро-1 проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.
Суперником команди Юрія Максимова буде болгарський клуб Черно Море, який лідирує у своєму чемпіонаті, випереджаючи Лудогорець.
Стартовий свисток матчу запланований на 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Черно Море:
Нагадаємо, у першому спарингу дніпряни поступилися австрійському Штурму (1:2).