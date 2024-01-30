Сьогодні, 30 січня, Дніпро-1 проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.

Суперником команди Юрія Максимова буде болгарський клуб Черно Море, який лідирує у своєму чемпіонаті, випереджаючи Лудогорець.

Стартовий свисток матчу запланований на 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Черно Море:

Нагадаємо, у першому спарингу дніпряни поступилися австрійському Штурму (1:2).