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Керманич Дніпра-1 розповів про перебіг роботи на зборах.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 поступився австрійському Штурму в товариському матчі на зимових зборах у Туреччині.

СК Дніпро-1 — Штурм 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов підбив підсумки цієї гри та загалом розповів про перший тиждень роботи команди в підготовчому процесі.

"На зборах завжди важко. Футболісти втягуються в роботу. Найголовніше, щоб не було серйозних травм. Час від часу, як завжди на зборах, у когось є незначні ушкодження, хтось відчуває тимчасовий дискомфорт. У таких випадках даємо паузу гравцю, хтось займається індивідуально. Одним словом, триває звичний для цієї пори процес.

У нас дуже добрі умови для роботи, за що можу лише подякувати керівництву клубу та організаторам зборів. Особливо важливим є те, що у нашому ексклюзивному розпорядженні поле гарної якості на стадіоні. Окрім нас, на ньому ніхто не працює, і цей фактор дозволить зберегти добрий стан газону якомога довше.

Дійсно, у ці дні завжди є крепатура у футболістів, накопичується втома. Але з часом всі звикають, втягуються, і йде звичайна робота.

Завжди було важко. Але зазначу, що в мій час умови були зовсім не такі, як зараз. Трохи гірше було. І в багнюці грали, і речі ніде було висушити. Доводилося боротись за місце на батареї, щоб форма до другого тренування встигла підсохнути.

Тут треба віддати належне хлопцям. Помітно, що вони професіонали, стежать за собою і виконували необхідну роботу під час відпустки.

Що ж до матчу проти Штурму, то непогано виглядали, і молодь можу відзначити. Було помітно, що ноги налились — усе ж таки на піску працюємо.

Відбулася перша гра, і на результат ми не дивимося. Зараз питання здобуття його за будь-яку ціну не постає. Важливіше подивитись на футболістів, яким є їхній стан, як вони мислять на полі, яке бажання проявляють.

У нас додались молоді футболісти — стежимо за ними. Також змінювали схему: спочатку грали у чотири захисники, потім спробували зіграти у три. Награємо, дивимось, обираємо, що буде краще для команди.

Під час роботи на піску по-іншому починають працювати м’язи, зв’язки. З’являється сила в ногах. І потім, після переходу на поле, це дає свої плоди. До цього ми щоденно проводили одне з тренувань на піску, а далі будемо набирати форму здебільшого через ігри", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що під час зимової павзи дніпровський Дніпро-1 відпустив до оренди в Нова-Ігуасу півзахисника Білла.