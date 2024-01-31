Україна

Юрій Калітвінцев розповів про перегляд жеребкування Кубку України.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував результати жеребкування півфіналів Кубку України, за підсумками якої житомирський клуб зіграє проти Ворскли.

"Ми дивилися поруч з президентом. Дуже спокійно поставились до жеребкування. Нам немає різниці з ким грати в півфіналі. Кожного суперника ми поважаємо. Це незабаром гра.

Зараз ми готуємся до відновлення чемпіонату. Ближче до півфіналу будемо міркувати, як обіграти Ворсклу. Непогано, що граємо вдома. Ми поважаємо наших вболівальників. Це буде цікаво. Шанси 50 на 50. Я не люблю говорити, хто фаворит. Поле все покаже, подивимся", - наводить слова Калітвінцева прес-служба клубу.

Нагадаємо, базовою датою проведення півфіналів турніру є 3 квітня. У другому півфіналі між собою зіграють Шахтар та Чорноморець.