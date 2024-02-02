Україна

Черговий матч української команди на тренувальних зборах у Туреччині.

У п'ятницю, 2 лютого, київське Динамо грає четвертий товариський матч на турецьких зборах-2024. Суперник команди Олександра Шовковського болгарський Левські, гра розпочалася о 16:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посідають шосту сходинку з 16 команд-учасниць.

Відтворити / Зупинити Вимкнути / Увімкнути звук Повідомити про помилку Мова Поділитися Vidverto Playe

Пряма трансляція матчу Чорноморець — Алашкерт:

У стартовому матчі на турецьких зборах Динамо програло Баллкані (0:2), а у другому варшавській Легії (1:3), третю гру виграло у Пахтакору (5:1).

Також Динамо, що мало зіграти із Ордабаси, виступило із заявою щодо матчу.