У п'ятницю, 2 лютого, київське Динамо грає четвертий товариський матч на турецьких зборах-2024. Суперник команди Олександра Шовковського болгарський Левські, гра розпочалася о 16:00. 

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посідають шосту сходинку з 16 команд-учасниць. 

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Пряма трансляція матчу Чорноморець — Алашкерт:

У стартовому матчі на турецьких зборах Динамо програло Баллкані (0:2), а у другому варшавській Легії (1:3), третю гру виграло у Пахтакору (5:1). 

Також Динамо, що мало зіграти із Ордабаси, виступило із заявою щодо матчу