Україна

Лука Лацабідзе став черговим підписанням донецького Шахтаря під час зимового трансферного вікна.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання гравця юнацької збірної Грузії Луки

Лацабідзе. Центральний захисник переходить до лав чинного чемпіона України із тбіліського Динамо.

Контракт із гравцем розрахований до 31 грудня 2028 року.

19-річний Лацабідзе є вихованцем академії Динамо (Тбілісі). За молодіжний склад провів 22 матчі в Лізі Еровнулі 2, за головну команду дебютував 5 червня 2023 року й відіграв 2 матчі в чемпіонаті Грузії. Від 2020 року регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії.

Раніше клуб придбав двох бразильців — Кевіна та Гомеса.