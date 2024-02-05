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Тренер криворізького Кривбасу Віталій Вернидуб — про контрольний матч на іспанських зборах проти естонської Левадії — 2:2.

4 лютого Кривбас провів черговий матч на зборах. Криворізька команда розписала мирову з естонською Левадією — 2:2. Після гри тренер Віталій Вернидуб дав оцінку виступам своїх футболістів.

"Є певні проблеми, адже вигравали 2:0, але дали шанс супернику відігратись. Якщо хочемо добиватись успіху, то треба вміти "закривати" подібні матчі. Проблему треба вирішувати. Вважаю, все йде від психології, треба це виправляти.

Гра розбилась на декілька частин. Перші 15 хвилин зовсім не виходило те, що ми хотіли. Неправильно грали при пресингу, треба розбиратись. Необхідно було діяти більш уважно. Згодом гра налагодилась та стало трохи легше. Що було далі – ви бачили", - сказав син головного тренера.

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