Донецька команда пропонує програму реабілітації пораненим.
ФК Шахтар
06 лютого 2024, 07:39
Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про створення футбольної команди для людей із інвалідністю.
Учасниками команди будуть військові, які зазнали поранень під час бойових дій і як наслідок, ампутацію кінцівок.
На першому етапі в команду будуть включені 20 гравців та тренер, які регулярно тренуватимуться у Києві. Набір гравців та підготовка тренера стартують найближчим часом.
У майбутніх планах – участь команди у різних турнірах, у тому числі міжнародних.
"Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. Шахтар – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу", — сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
Раніше повідомлялося, що новачок Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму.