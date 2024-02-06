Україна

Донецька команда пропонує програму реабілітації пораненим.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про створення футбольної команди для людей із інвалідністю.

Учасниками команди будуть військові, які зазнали поранень під час бойових дій і як наслідок, ампутацію кінцівок.

На першому етапі в команду будуть включені 20 гравців та тренер, які регулярно тренуватимуться у Києві. Набір гравців та підготовка тренера стартують найближчим часом.

У майбутніх планах – участь команди у різних турнірах, у тому числі міжнародних.

"Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. Шахтар – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу", — сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

Раніше повідомлялося, що новачок Шахтаря пропустить кілька тижнів через травму.