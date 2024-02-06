18 тур чемпіонату України пройде за три ігрових дні — без матчів у 24 лютого.
Динамо - Металіст 1925, ФК Динамо Київ
06 лютого 2024, 13:19
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад 18-го туру чемпіонату України, який буде першим у другій половині сезону.
18 тур УПЛ пройде з 23 по 26 лютого, при цьому без матчів у суботу, 24 лютого – річницю повномасштабної війни проти росії.
18 тур УПЛ
П’ятниця, 23 лютого
ЛНЗ – Кривбас 15.30
Неділя, 25 лютого
Дніпро-1 – Минай 13.00
Верес – Колос 13.00
Металіст 1925 – Динамо 15.30
Рух – Полісся 18.00
Понеділок, 26 лютого
Зоря – Ворскла 13.00
Оболонь – Чорноморець 15.30
Олександрія – Шахтар 18.00
Нагадаємо, після 17 турів Кривбас та Дніпро-1 очолюють УПЛ, набравши по 34 очки. Трійку найкращих замикає Полісся – 32 очки.