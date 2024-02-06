Україна

18 тур чемпіонату України пройде за три ігрових дні — без матчів у 24 лютого.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад 18-го туру чемпіонату України, який буде першим у другій половині сезону.

18 тур УПЛ пройде з 23 по 26 лютого, при цьому без матчів у суботу, 24 лютого – річницю повномасштабної війни проти росії.

18 тур УПЛ

П’ятниця, 23 лютого

ЛНЗ – Кривбас 15.30

Неділя, 25 лютого

Дніпро-1 – Минай 13.00

Верес – Колос 13.00

Металіст 1925 – Динамо 15.30

Рух – Полісся 18.00

Понеділок, 26 лютого

Зоря – Ворскла 13.00

Оболонь – Чорноморець 15.30

Олександрія – Шахтар 18.00

Нагадаємо, після 17 турів Кривбас та Дніпро-1 очолюють УПЛ, набравши по 34 очки. Трійку найкращих замикає Полісся – 32 очки.