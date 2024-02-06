Україна

Черговий спаринг для команди Юрія Вернидуба.

Сьогодні, 6 лютого, лідер УПЛ Кривбас проведе свій п'ятий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Суперником команди Юрія Вернидуба буде дубль англійського Брентфорда, в якому раніше освоювався українець Єгор Ярмолюк.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Кривбасс — Брентфорд Б:

До цього Кривбас обіграв П'яст (2:0), Ференцварош (2:0), поступився Вікторії Пльзень (0:3) та зіграв внічию з Левадією (2:2).