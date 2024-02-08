Україна

Сьомий поєдинок донеччан на турецьких зборах.

У четвер, 8 лютого, донецький Шахтар проведе сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Маріно Пушича стане польська Лехія, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні місцевої Першої ліги суперники "гірників" посідають четверту сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), у другій — польський Лех (3:1), у третій зіграв унічию проти словенського Марибора (0:0), четверту зустріч програв чеському Градец Кралове (0:2), а в п’ятій поступився боснійському Вележу (2:3). Ще один матч Шахтар провів у звітній день проти туркменістанського Аркадага.

Пряма трансляція матчу Шахтар — Лехія:

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар віддав півзахисника до оренди в Дніпро-1.