Україна

Чинні чемпіони України провели черговий спаринг на зборах в Туреччині.

Шахтар не відчув проблем в контрольному матчі проти чемпіонів Туркменістану

Аркадага.

У першому таймі голами з пенальті відзначилися Егіналдо та Гочолейшвілі. У другій половині зустрічі Егіналдо забив уже з гри.

Крапку в поєдинку поставив Педріньйо Азеведо. Гравець Шахтаря красивим дальнім ударом закрутив м'яч у кут — 4:1.

У другому матчі четверга Шахтар зіграє із Лехією. Початок зустрічі – о 16:30.

Шахтар - Аркадаг 4:1

Голи: Егіналдо, 25 (з пенальті), 70, Гочолейшвілі, 37 (з пенальті), Педрінью, 90+1 - Гуйчмират, 37.