Чинні чемпіони України провели черговий спаринг на зборах в Туреччині.
Шахтар, фк шахтар
08 лютого 2024, 14:25
Шахтар не відчув проблем в контрольному матчі проти чемпіонів Туркменістану
Аркадага.
У першому таймі голами з пенальті відзначилися Егіналдо та Гочолейшвілі. У другій половині зустрічі Егіналдо забив уже з гри.
Крапку в поєдинку поставив Педріньйо Азеведо. Гравець Шахтаря красивим дальнім ударом закрутив м'яч у кут — 4:1.
У другому матчі четверга Шахтар зіграє із Лехією. Початок зустрічі – о 16:30.
Шахтар - Аркадаг 4:1
Голи: Егіналдо, 25 (з пенальті), 70, Гочолейшвілі, 37 (з пенальті), Педрінью, 90+1 - Гуйчмират, 37.