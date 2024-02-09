Дивіться відео онлайн-трансляцію матчу між українським Вересом та узбекистанським Алмаликом.
Фото - НК Верес
09 лютого 2024, 10:27
9 лютого рівненський Верес зіграє у Туреччині ще один контрольний матч. Суперником червоно-чорних стане клуб чемпіонату Узбекистанської Суперліги АГМК — команда Алмаликського гірничо-металургійного комбінату.
АГМК — футбольний клуб із міста Алмалик. Заснований у 2004 році. Бронзовий призер чемпіонату Узбекистану 2020 та 2021 років. Володар Кубку Узбекистану 2018 року.
Матч Верес — АГМК розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Раніше Верес підписав Банаду.