Україна

Дивіться відео онлайн-трансляцію матчу між українським Вересом та узбекистанським Алмаликом.

9 лютого рівненський Верес зіграє у Туреччині ще один контрольний матч. Суперником червоно-чорних стане клуб чемпіонату Узбекистанської Суперліги АГМК — команда Алмаликського гірничо-металургійного комбінату.

АГМК — футбольний клуб із міста Алмалик. Заснований у 2004 році. Бронзовий призер чемпіонату Узбекистану 2020 та 2021 років. Володар Кубку Узбекистану 2018 року.

Матч Верес — АГМК розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Раніше Верес підписав Банаду.