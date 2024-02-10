Україна

Черговий спаринг для команди Юрія Коваля.

Сьогодні, 10 лютого, луганська Зоря проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Юрія Коваля буде вірменський Пюнік, який зараз лідирує у чемпіонаті своєї країни, випереджаючи Ноах на шість балів після 20 турів.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Зоря — Пюнік:

Раніше повідомлялося, що Зоря оголосила про підписання брата-близнюка гравця Серії А.