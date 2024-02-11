Україна

Олександрія провела черговий спаринг на зборі в Туреччині.

В неділю команда Руслана Ротаня зустрілася з представником Суперліги Данії – футбольним клубом Лонгбю.

Заволодівши ініціативою, українська команда організувала швидкий гол. Комбінаційну атаку завершив Микола Михайленко, який, завдяки елегантному пасу від Олександра Бєляєва, влучно пробив майже з лінії штрафного майданчика — 1:0.

На 72-ій хвилині суперники скористались чи не єдиним моментом за всю гру, зумівши зрівняти рахунок — 1:1.

Завтра, 12 лютого, відбудеться черговий спаринг. Суперником Олександрії стане представник найвищої футбольної ліги чемпіонату Грузії – ФК Сабуртало. Матч заплановано на 16:00 за київським часом.

Олександрія — Лонгбю 1:1

Олександрія: Микита Шевченко, Кампос, Богдан Білошевський, Юрій Копина, Олександр Мартинюк, Денис Шостак, Микола Михайленко, Кирило Ковалець, Владислав Калітвінцев, Олександр Бєляєв, Андрій Кулаков

Запасні: Георгій Єрмаков, Роман Савченко, Данііл Скорко, Артем Шулянський, Артем Кулаковський, Даніл Ващенко, Денис Костишин, Владислав Погорілий