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Валерій Бондар поділився враженнями від останнього спарингу зимових зборів.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар підбив підсумки навчально-тренувальних зборів, а також поділився своїми думками про майбутнього суперника "гірників" у Лізі Європи – Марселя.

"Гру з Лехією розцінюємо як певний досвід. Після цієї гри ми можемо подивитися, які моменти не виходили, де ми діяли добре, а де погано, де припускалися помилок. І, звісно, маємо зробити з цього висновки, адже хотіли завершити цей збір перемогою, але маємо те, що маємо. Готуємося вже до важкого матчу з Марселем. А оцінку можу поставити три, тому що пропустили м’яч у свої ворота.

Був брак та помилки у простих моментах, які треба виключати з нашої гри, тому що це може спричинити дуже болісні речі для нас і можемо пропускати так, як ми пропустили проти Лехії. А позитивне – це те, що забили м’яч і пробували забивати ще: були моменти, але не довели їх до завершення й до гола.

Вивів команду на поле у якості капітана? Це дуже велика честь і значна відповідальність, тому що я в цій команді з восьми років, мені це було дуже важливо та приємно. Дякую за це тренерському штабу, дякую всім, хто був завжди поруч зі мною, і дякую команді, яка виходить зі мною на поле. Я обіцяю, що ми завжди битимемося за результат, за перемогу, щоб наші вболівальники були раді та задоволені нашими виступами не тільки в чемпіонаті України, а й на єврокубковій арені.

У нас мінялися капітани протягом зборів. Це рішення Містера, напевно, краще запитати в нього. Звісно, завжди, коли виходжу з капітанською пов’язкою, то подвійна мотивація, подвійна відповідальність. Ти маєш контролювати і свої емоції, і емоції команди, та й загалом те, що відбувається на полі. Треба десь заспокоїти, а десь, навпаки, підказати. І ти мусиш бути лідером, який може не тільки щось сказати, а й показати власною грою.

Це були дуже інтенсивні збори, був великий обсяг роботи з м’ячем та без м’яча. У дуже багатьох напрямках працювали: в обороні, атаці, під час розіграшу м’яча. Звісно, важко входити в сезон, коли немає офіційних матчів, але це специфіка нашого чемпіонату. Та я вважаю, ми маємо підійти до поєдинку в хороших фізичних кондиціях та саме ментально бути готовими до дуже-дуже важкої гри, тому що в Марселя зараз триває чемпіонат, там багато зіркових імен, команда на дуже високому рівні провела груповий етап Ліги Європи. Буде складно, але ми зробимо все задля перемоги.

Як оцінюю шанси пройти далі у Лізі Європи? Оцінюю дуже високо, адже вважаю, що в нас є досить великі шанси пройти якомога далі в цій Лізі Європи. Ми саме налаштовані на це – дуже цього прагнемо, хочемо радувати наших уболівальників, Збройні сили України, які, мабуть, теж хвилюються за нас. І хочемо піднімати флаг України на європейській арені", - наводить слова Бондаря прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Марселем відбудеться 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Другий матч заплановано на 22 лютого.