Завершилися шостий і сьомий матчі 24 туру чемпіонату Італії.
Болонья - Лечче, Getty Images
11 лютого 2024, 18:14
У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 відбулися ще два матчі: Болонья приймала Лечче, а Верона гостювала у Монци.
Підопічні Тіаго Мотти здобули чергову впевнену перемогу, забивши чотири голи у другому матчі поспіль.
Болонья — Лечче 4:0
Голи: Бейкема, 5, Орсоліні, 27, 49, Одгор, 82
Болонья: Скорупські — Пош (Де Сільвестрі, 61), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер (Ель Аззузі, 67), Фаббіан — Орсоліні (Ндоє, 61), Фергюсон (Моро, 78), Салемакерс — Зіркзе (Одгор, 61)
Лечче: Фальконе — Венуті, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу, 46) — Каба (Блен, 46), Рамадані, Уден (Рафья, 77) — Альмквіст, Крстович (Пікколі, 51), Банда (Сансоне, 38)
Попередження: Калафіорі — Альмквіст, Уден
Монца і Верона не порадували глядачів голами, поділивши очки.
Монца — Верона 0:0
Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марі, А. Карбоні — Бірінделлі (Перейра, 74), Пессіна, Бондо (Гальярдіні, 70), Дзербін (Кірьякопулос, 70) — Кольпані, Мота (В. Карбоні, 62) — Коломбо (Джурич, 62)
Верона: Монтіпо — Чачуа (Сантонз, 57), Маньяні, Давідович (Коппола, 79), Кабаль — Дуда, Сердар — Нослін (Вінагре, 46), Фолоруншо, Лазович (Сілва, 72) — Свідерські (Бонаццолі, 57)
Попередження: Бондо — Сантонз, Фолоруншо