Україна

Сергій Палкін висловив чітку позицію щодо можливої європейської Суперліги.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував своє ставлення до проекту створення європейської Суперліги.

"Мені важко це обговорювати. По-перше, коли з’явилися новини про те, що A22 виграла суд, за дві години ми вже опублікували заяву клубу, що підтримуємо УЄФА і президента УЄФА Александера Чеферіна. І багато клубів, я так розумію, що майже 90%, зробили так само, опублікувавши заяви на своїх сайтах. Ми також маємо спеціальну групу в WhatsApp. Тож усі підтримують УЄФА.

Я не розумію Суперлігу, я не розумію її сутність і чому ми повинні щось змінювати, якщо в нас є така організація, як УЄФА, і під її егідою ми маємо досить непогані, добре структуровані змагання. Бо якщо ви порівняєте з тим, як було 10 років тому, вони сьогодні дуже змінилися на краще і завжди збільшують кошти, які ми отримуємо, вони збільшують кількість матчів, збільшують кількість змагань, наприклад, з’явилася Ліга конференцій, якої раніше не було. Вони залучили багато клубів, охопили майже всі ліги, не всі клуби, але кількість клубів, що беруть участь у європейських змаганнях, значно зросла. Тому я не розумію, навіщо нам потрібно щось змінювати.

Для мене найважливішим з того, що робить УЄФА, є залучення європейських клубів до європейських турнірів та їх фінансова підтримка. І стосовно всього того, що я перелічив, усі цифри тільки зростають. Тому я не розумію, чому ми маємо звертати увагу на ці, на мою думку, несерйозні питання.

Можливо, вони є серйозними для дуже багатих клубів, але в Європі є не тільки 25 клубів, треба приділяти увагу всій футбольній спільноті і, що найважливіше, сприяти розвитку футболу по всій Європі. Інакше сенсу немає. Інакше A22 штовхає нас до того, що не потрібно йти на стадіони, просто увімкніть телевізор і дивіться, як топклуби грають один з одним. І це все?

Це багаті клуби, і вони стають іще багатшими, а інші зникають. Деякі навіть зникають через те, що для них отримувати такі бонуси від УЄФА є дуже критичним питанням з фінансової точки зору. Тому, по-перше, я за футбол, я підтримую футбол як гру, і ми повинні її популяризувати, просувати цю ідею. Але те, про що ми зараз говоримо, Суперліга, це не про гру, а просто про гроші, тільки про гроші", — наводить слова Палкіна прес-служба клубу.

Раніше Палкін поділився своїми думками щодо трансферної роботи "гірників".