Україна

Сергій Палкін поділився своїми думками щодо трансферної роботи "гірників".

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував роботу донецького клубу на трансферному ринку.

"Передовсім ми повинні зробити акцент на самій цій інвестиції, тому що люди можуть говорити: "ви інвестуєте у такі важкі часи, у вас триває війна" і таке інше. Я можу сказати, що так, у нас іде війна, маємо дуже погану ситуацію в Україні, дуже погану ситуацію в українському футболі, але всі мріють і всі намагаються змінити нашу Україну, починаючи зі звичайних простих людських речей і закінчуючи футболом.

Ми не можемо собі дозволити, щоб така ситуація в українському футболі продовжувалася, ми повинні інвестувати в український футбол, розвивати його – навіть під час війни. Це дуже важливо, тому що це імідж та обличчя України, ми не можемо так продовжувати і далі. Я не хочу, щоб ми їхали за кордон і програвали 0:5, 0:7, це – неможливо. Я не хочу, щоб за один-два роки наші вболівальники і наш народ втратили можливість побачити ігри Ліги чемпіонів в Україні. Але є такий ризик, що ми втратимо рейтинг і стикнемося з тим, що наші вболівальники більше не побачать Лігу чемпіонів. Ми не можемо цього допустити.

Ми повинні врятувати наш український футбол, маємо зберегти той рейтинг України, що є зараз. Тому ми хочемо збудувати дуже сильну команду, щоб показувати дуже цікавий та якісний футбол, щоб розвивати український футбол. І навіть, наприклад, коли ти читаєш чати наших уболівальників, більшість із них кажуть, що зараз важко привезти іноземних гравців до України. Але через рівень нашого бренду, через те, що легіонери довіряють нашому клубу, бачать наш рівень, вони бачать, що, хоча я і не можу давати гарантій, ми можемо докладати максимум зусиль, щоб забезпечити захист та безпечні умови для наших гравців. І ми це робимо.

Палкін: Від моменту початку війни все змінилося

Якщо говорити про Кевіна, я вів переговори з ним та клубом протягом року. Це перший випадок у моєму житті та кар’єрі, коли переговори з одним гравцем тривали майже рік, навіть більше. Це були важкі переговори, ми провели досить багато часу, переконуючи батьків гравця, що він приїде сюди й усе буде добре. Він зв’язався з нашими футболістами, вони спілкувалися, пояснювали, де ми граємо. Ми відправляли фотографії нашого тренувального збору, тренувальних майданчиків тощо. Ми пояснювали йому, яка ситуація в Україні, усі деталі, бо ми повинні бути відкритими, а вони повинні розуміти, як тут усе працює. Так, усі думають про безпеку й захист – це найголовніше, і для нас це також головне. Тому ми створили умови, які нам дозволяють забезпечити максимальний захист гравців.

Коли ми ухвалюємо рішення продати гравців, ми розуміємо, що вони досягли найвищого рівня в нашому клубі і настав час їм іти далі. Ми не могли їх більше втримувати. Ви маєте рацію, ми продали їх за достатньо непогані гроші, і ці гроші сьогодні допомагають нам керувати клубом, допомагають інвестувати в нових гравців та сплачувати наші борги, бо, коли розпочалася війна, ми мали десь 40 мільйонів євро боргу за гравців, яких ми придбали до цього, і ми повинні повернути ці гроші, адже ФІФА наполягає на цьому, незважаючи на те, що вони відпустили всіх наших легіонерів.

Хочу підкреслити, що в нас насправді є дуже хороші молоді гравці: Бондар, Бондаренко, Конопля, Сікан, Різник. Усі вони мають великі перспективи, усі вони досить непогано розвиваються, і вірю, що в майбутньому вони стануть зірками. Але можемо сказати, що провідна роль у цій команді належить Судакову, тому що наразі він є ключовим гравцем. Я вже казав, що велика кількість європейських клубів зацікавлені в ньому, і я думаю, що за пів року чи рік він 100-відсотково буде в одному з провідних європейських клубів. На мою думку, він активно розвивається, прогресує, і видно, як він стає справжнім лідером на полі, враховуючи його молодий вік. І це дуже важливо", - наводить слова Палкіна прес-служба клубу.

Раніше Палкін озвучив цілі "гірників" на нинішній сезон.