У складі полтавської команди футболіст виступатиме під 92 номером.
Самбу Сіссоко, ФК Ворскла
14 лютого 2024, 14:20
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Самбу Сіссоко.
За інформацією ЗМІ, контракт із 24-річним французом розрахований на півтора роки.
Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. У складі полтавців Самбу виступатиме під 92 номером.
Останнім клубом Сіссоко був бельгійський Серен, який виступає у другій лізі Бельгії. Також він виступав за Тур, Кевії та Реймс.
Крім цього, на рахунку Самбу 21 матч у складах молодіжних збірних Франції, в яких він забив один гол.