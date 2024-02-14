Україна

У складі полтавської команди футболіст виступатиме під 92 номером.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Самбу Сіссоко.

За інформацією ЗМІ, контракт із 24-річним французом розрахований на півтора роки.

Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. У складі полтавців Самбу виступатиме під 92 номером.

Останнім клубом Сіссоко був бельгійський Серен, який виступає у другій лізі Бельгії. Також він виступав за Тур, Кевії та Реймс.

Крім цього, на рахунку Самбу 21 матч у складах молодіжних збірних Франції, в яких він забив один гол.