Україна

Бразильський захисник поділився своїми думками після повернення до українського клубу.

Захисник Зорі Жуніньо прокоментував своє повернення в Україну, де він продовжив контракт із луганським клубом.

"По-перше: хочу сказати, що дуже радий повернутися в Зорю. Я був в команді доволі тривалий час, мені все подобалося та влаштовувало завжди. Я хотів залишитися саме в Зорі, тому що люблю цей клуб, він багато чого мені дав. Саме тому, підписав новий контракт. Буду робити все можливе для того, щоб допомогти команді повернутися на звичні місця.

На зборах ми робимо серйозну, важку роботу. Тренерській штаб дає нам важкі тренування. Працюємо в дворазовому режимі. Все це необхідно, щоб нам було легше під час чемпіонату. Я деякий час не грав, тому на даному етапі мені непросто. Але розумію, що потрібно працювати та намагатися прогресувати.

Я приєднався до команди не з самого першого дня зборів, до того ж, як я вже казав, деякий період не грав, тому мені потрібно більше часу для підготовки. На мою думку, зараз готовий десь на 80-85 відсотків. Вважаю що за місяць повинен набрати оптимальну форму та буду готовий на всі 100 %", — наводить слова Жуніньо прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Зоря проведе спаринг проти Динамо Батумі. Стартовий свисток пролунає о 15.00. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.