Україна

Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.

Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського буде молдавський Петрокуб, який після 14 турів посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату своєї країни, відстаючи від Шерифа на шість очок.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Петрокуб:

Раніше захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував підготовку до другої половини сезону.