Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
16 лютого 2024, 14:55
Сьогодні, 16 лютого, київське Динамо проведе черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського буде молдавський Петрокуб, який після 14 турів посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату своєї країни, відстаючи від Шерифа на шість очок.
Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Петрокуб:
Раніше захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував підготовку до другої половини сезону.