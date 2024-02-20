Україна

53-річний фахівець замінив на своїй новій посаді Володимира Єзерського.

Міністерство молоді та спорту України на своєму офіційному сайті опублікувало документ, в якому міститься список делегації збірної України U-17 на еліт-раунд Євро-2024.

Згідно з документом, змінився тренерський штаб національної команди, а також її наставник.

Новим головним тренером юнацької збірної став Юрій Мороз, який раніше працював наставником команди U-18. На цій посаді він замінив Володимира Єзерського, який продовжить кар'єру у Карпатах.

До тренерського штабу 53-річного фахівця увійшли Унаї Мельгоса, Володимир Іконніков та Іван Трубочкін.

Зазначимо, що Мельгоса — головний тренер молодіжної збірної України U-21.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування еліт-раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Греції, Швейцарії та Словаччини. Перша гра відбудеться проти господарів міні-турніру – Греції – 6 березня.