Україна

В українському клубі вінгер через кумира вибрав саме такий номер.

Егіналду розповів, чому він обрав 7-ий номер у Шахтарі - цитує FAVBET.

"Мій кумир – Кріштіану Роналду, він грає під сімкою, і тому в його честь і щоб бути схожим на нього обрав цей номер.

Я радий був забити гол з Марселем і допомогти команді здобути результат, який може допомогти кваліфікуватися у наступний раунд".

Матч-відповідь Шахтаря з Марселем розпочнеться о 22:00, текстова трансляція буде на Football.ua.