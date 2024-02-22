В українському клубі вінгер через кумира вибрав саме такий номер.
Егіналду Гравець - Getty Images
22 лютого 2024, 17:57
Егіналду розповів, чому він обрав 7-ий номер у Шахтарі - цитує FAVBET.
"Мій кумир – Кріштіану Роналду, він грає під сімкою, і тому в його честь і щоб бути схожим на нього обрав цей номер.
Я радий був забити гол з Марселем і допомогти команді здобути результат, який може допомогти кваліфікуватися у наступний раунд".
Матч-відповідь Шахтаря з Марселем розпочнеться о 22:00, текстова трансляція буде на Football.ua.