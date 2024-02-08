Ліга Європи

Півзахисник Шахтаря Егіналду поділився враженнями від підготовки до матчів з Марселем в Лізі Європи.

У рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар гратиме проти французького Марселя. Підготовка донеччан виходить на фінішну пряму, зокрема, сьогодні вони провели дві контрольні гри: проти Аркадага (4:1) та Лехії (1:1). Після матчів півзахисник Шахтаря Егіналду розповів, як команда налаштовується на Марсель.

"Вже зараз слід думати про наступний матч – з Марселем, щоб продовжити гольову серію і в цій зустрічі.

Це дуже сильна й підготовлена команда, ми вже аналізували її гру. Якщо залишатимемося сконцентрованими, націленими на результат і гратимемо у свій футбол, то зможемо перемогти й пройти далі", — сказав футболіст.

Раніше повідомлялось, що Дніпро-1 орендував Очеретька у Шахтаря.