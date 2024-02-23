Україна

Стало відомо, хто поки не готовий грати в оновленій команді Віктора Скрипника.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу чотирьох гравців.

Воротар Ігор Потімков, захисник Михайло Рудавський та півзахисники Ярослав Мартинюк і Андрій Ткачук, продовжать кар'єру у складі Діназу з Першої ліги.

Орендні угоди з гравцями розраховані до кінця цього сезону.

У нинішньому сезоні Мартинюк провів 13 матчів і віддав два асисти, а на рахунку Ткачука 15 поєдинків. В активі Потімкова та Рудавського по два матчі у Кубку України.

Після першої половини сезону Діназ посів дев'яте місце у турнірній таблиці Групи Б у Першій лізі.