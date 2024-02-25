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Голкіпер Руху поділився думками про майбутню гру з Поліссям та інтегроване тренування з вболівальниками напередодні старту другої частини сезону.

Сьогодні, 25 лютого, Рух зіграє перший офіційний матч у 2024 році. У 18-му турі УПЛ львів'яни протистоятимуть Поліссю.

Голкіпер Руху Юрій-Володимир Герета поділився думками про майбутню гру з житомирянами.

"Рух весь цей тиждень працює на клубній базі, готуємось як у старі добрі часи. Місяць часу у Словенії пройшов дуже насичено і це були хороші збори. Після них ми всі заряджені на перемогу та хочемо демонструвати свою найкращу гру.

До нас приєднався новачок Клайвер. Так само як і на початку, коли приходили інші легіонери, вчимо його першим українським словам, щось показуємо жестами. Якщо він адаптується та демонструватиме на полі свої найкращі якості, то швидко впишеться у колектив та зможе реалізувати свій потенціал.

Інтегроване тренування було цікавим, але думаю, що це приємно для вболівальників – бути так близько до футболістів, побачити як функціонує клуб. Вони занурювались в атмосферу тренування так, як і ми. Можливо тепер вдасться частіше проводити схожі заходи, аби ще більше комунікувати з фанатами. Також дуже приємно, що глядачі будуть на трибуні Арени Львів. Ми два роки грали без вболівальників, тож раді, що вони повернуться і сподіваюсь, що будуть підтримувати нас. Водночас ми будемо повністю викладатись на полі, аби здобути для них позитивний результат", — сказав Юрій-Володимир Герета.

Стартовий свисток пролунає о 18:00.