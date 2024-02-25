Німеччина

Гравець мюнхенської Баварії Томас Мюллер прокоментував відхід Томаса Тухеля після закінчення сезону.

Мюнхенська Баварія напередодні здобула важливу домашню перемогу над РБ Лейпциг у рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги.

Баварія — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри півзахисник "роттен" Томас Мюллер прокоментував рішення керівництва клубу щодо припинення співпраці з головним тренером Томасом Тухелем після завершення поточного сезону.

"Потрібно мати на увазі, що ми є частиною жорсткого та повсякденного бізнесу. Слово "розвиток" завжди звучить так мило. Але нетерплячість, особливо тут, у Баварії, проявляється дуже і дуже швидко. Тим більше коли є не найкращі результати.

Наш клуб не є місцем для розвитку. Баварія повинна викладатися щосуботи та середи, і бажано, щоб ми перемагали не з рахунком 2:1, а з рахунком 3:0. Це дуже вибухонебезпечна ситуація для нас, цей бізнес вимагає реагувати на будь-які зміни", - цитує Томаса Мюллера Kicker.